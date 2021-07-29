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Зашли сверху. В Петербурге бригада воров-альпинистов обогатилась на 5 млн, но ненадолго

Воры использовали альпинистское снаряжение, чтобы вынести из сейфа в Петербурге 5 млн рублей

Троих подозреваемых в краже пяти миллионов рублей задержали в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти 29 июля.

По версии следствия, в ночь на 22 июля троица при помощи альпинистского оборудования спустилась с крыши на Витебском, 13. Через разбитый стеклопакет незваные гости проникли в офисное помещение на третьем этаже и похитили из сейфа 5 миллионов рублей.


Подозреваемых в краже мужчин задержали 28 июля. «В ходе проведения обысков изъято: мобильные телефоны сотовой связи, элементы одежды, цифровая техника, банковские карты, учредительные документы коммерческого предприятия. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению иных эпизодов преступной деятельности указанных лиц», — уточнили в пресс-службе петербургской полиции.

По данным «Фонтанки», задержанным от 31 до 36 лет. У каждого богатое судимостями прошлое. Большинство приговоров касалось краж, также судили приятелей за незаконный оборот наркотиков.

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Комментарии (1)

Riptide
Я прошу, хоть ненадолго,
Боль моя, ты покинь меня.
Облаком, сизым облаком
Ты полети к родному дому,
Отсюда к родному дому.
Ты, гроза, напои меня,
Допьяна, да не до смерти.
Вот опять, как в последний раз,
Я все гляжу куда-то в небо,
Как будто ищу ответа...
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