Зашли сверху. В Петербурге бригада воров-альпинистов обогатилась на 5 млн, но ненадолго

По версии следствия, в ночь на 22 июля троица при помощи альпинистского оборудования спустилась с крыши на Витебском, 13. Через разбитый стеклопакет незваные гости проникли в офисное помещение на третьем этаже и похитили из сейфа 5 миллионов рублей.



Подозреваемых в краже мужчин задержали 28 июля. «В ходе проведения обысков изъято: мобильные телефоны сотовой связи, элементы одежды, цифровая техника, банковские карты, учредительные документы коммерческого предприятия. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению иных эпизодов преступной деятельности указанных лиц», — уточнили в пресс-службе петербургской полиции.



По данным «Фонтанки», задержанным от 31 до 36 лет. У каждого богатое судимостями прошлое. Большинство приговоров касалось краж, также судили приятелей за незаконный оборот наркотиков.

