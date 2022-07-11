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    Запоздалое об «ИКЕЕ»

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    6 комментариев

    26 марта, 2000 год, воскресенье.

    Десятки тысяч москвичей едут в свежеоткрытую «ИКЕЮ» вместо того, чтобы голосовать за президента Путина. Поговаривали, что Кампрада просили отложить открытие на после выборов, но он и так ждал с 1988-го, когда советский рынок ему пообещал ещё премьер Рыжков.

    В 2000-м у Путина и «ИКЕИ» и правда был один электорат. После тяжёлого византийского духа второго срока Ельцина не искушенные в прошлом нового президента молодые и попробовавшие свободы хотели не только её, но и прозрачности. Одни законы для всех, честно платить невысокие и понятные налоги, убрать кучи противоречивых требований государства, укоротить ментов, прекратить многополярные шатания в стиле Примакова и стать для начала честной, может пока и небогатой (догнать по ВВП Португалию как сверхзадача), но нестыдной страной с молодым, как у соседей, лидером.

    Клинтону тогда 54 года, Блэру — 47, Квашневскому — 46, Путину — 48. Ровесники. Любят хайтек, в меру циничны, не отягощены предрассудками. Не воевали. Мебель советских 90-х... ну посмотрите любую хронику. Тяжёлый дуб и малахит, чёрная кожа для богатых. Диваны уголком из клееной фанеры, бабушкины серванты и трюмо (это не премьер Канады, а такая тумбочка с зеркалами), отцовская немецкая стенка и гробовидные шкафы — для бедных.

    Как деликатно говорили тогдашние риелторы, сдавая квартиру, «мебель наборная ». «Не там сели». 20- и 30-летние наотрез отказывались сидеть на креслах их предков, пропахших потом и кирзой войны, духами «Красная Москва». Или на турецком карго-культе «под Италию», мафиози-подделка под сериалы о комиссаре Каттани.

    Я делал ремонт в своей квартире в 1997-м, и она стояла пустой. Не было понятия стеклянного стола, ну то есть купил какую-то итальянскую невнятицу. Что-либо хромированное — только в магазине «Бауклотц» на Ленинградке, опора для стеклянных полок стоила 28 марок.

    «ИКЕА» в 2000-м показывала то же, что и первое правительство Путина — можно жить небогато, но современно и достойно. Если сомневаетесь в своём вкусе, дизайнеры покажут вам образцы и мебели, и демократии. Россия — это Европа, не монументальная Испания с её дубовыми столами, не манерная Италия с красными кожаными креслами, а работящая Швеция с её неброским уютом и немногословными блондинами — так вот хоть на президента посмотрите.

    В «ИКЕЕ» поражало, как быстро там схватывают мировые тренды. Корячишься, тащишь из Лондона люстру в виде корабельного фонаря из магазина Конрана, платишь 200 фунтов — а через полгода такое же в «ИКЕЕ» за 500 рублей. Я не знаю, как им удавалось держать такие цены. Пелевин написал, что «цены вызывали смутные ощущения, что все изготавливается при рабовладельческом строе». Но вроде особых жалоб на эксплуатацию не было — в отличие от «Макдоналдса», кстати.

    «ИКЕА» лучшим образом воплощала принципы технологичности и сменяемости — не человек для мебели (власти), а она для человека, морально или физически устарело (а это у икеевской мебели совпадало) — выкинь. Не ремонтируй сундук, не передавай по наследству детям кровать, на которой их сделали, они все равно найдут способ от неё избавиться. В общем, это была такая в чистом виде прививка демократии, протестантской скромности и прозрачности, и тогдашние 20–30-летние и «ИКЕА» нашли друг друга.

    Все конечно развалилось. Но я думаю, что на старости лет ещё прикуплю себе стульчик с названием шведской деревни, чтобы смотреть, как...

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    Комментарии 6

    Huga Birchtree11 Июл 2022 в 15:44
    Деньги не пахучие! Через год, а то и раньше будет "Мебель и точка", а может даже название не поменяют, не зря с "уходом" тянут.
    +0-0
    totoro11 Июл 2022 в 15:44
    Уход лухари брэндов никого не огорчил,кроме местных продавцов. А вот Икею с местным производством и товарами для всех искренне жаль. Как и Юникло,простую и качественную одежду для всех теперь не возят.
    Раньше мне было стыдно что Ельцин оказался у руля,теперь я думаю что Борис Николаевич был достаточно адекватным руководителем. Даже под "хмельком"
    +1-0
    Alex00011 Июл 2022 в 15:38
    Неплохая эпитафия получилась.
    А по сумме - да, абсолютно так.
    +0-0
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