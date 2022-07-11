Могут принудительно посадить. Власти Курской области рекомендуют жителям не пользоваться дронами

В Курской области, граничащей с Украиной, жителям рекомендуют отказаться от использования беспилотников в бытовых целях. Об этом 11 июля сообщил губернатор области Роман Старовойт.



«Если у вас есть дома беспилотный летательный аппарат, учитывая текущую ситуацию, мы настоятельно рекомендуем не использовать их сегодня в бытовых целях», — сказал Старовойт (цитата по ТАСС).

По словам главы региона, у силовиков есть технические средства по принудительной посадке дронов и для организации помех в их работе. Это может привести к поломкам, добавил Старовойт.