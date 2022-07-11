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    Боевые действия на Украине

    Могут принудительно посадить. Власти Курской области рекомендуют жителям не пользоваться дронами

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    В Курской области, граничащей с Украиной, жителям рекомендуют отказаться от использования беспилотников в бытовых целях. Об этом 11 июля сообщил губернатор области Роман Старовойт.

    «Если у вас есть дома беспилотный летательный аппарат, учитывая текущую ситуацию, мы настоятельно рекомендуем не использовать их сегодня в бытовых целях», — сказал Старовойт (цитата по ТАСС).

    По словам главы региона, у силовиков есть технические средства по принудительной посадке дронов и для организации помех в их работе. Это может привести к поломкам, добавил Старовойт.

    Губернатор рассказал, что большинство беспилотников, замеченных в небе Курской области, используют физлица. Сообщения о них отрабатывают различные ведомства — за прошлую неделю поступило 83 таких сообщения.

    Отказ от использования беспилотников в бытовых целях упростит работу сотрудникам силовых ведомств, объяснил Старовойт.

    С начала проведения спецоперации приграничные территории Курской области множество раз подвергались обстрелам со стороны Украины. В конце июля Старовойт сообщал, что возле Курска был сбит украинский беспилотник.

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