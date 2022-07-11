Могут принудительно посадить. Власти Курской области рекомендуют жителям не пользоваться дронами

В Курской области, граничащей с Украиной, жителям рекомендуют отказаться от использования беспилотников в бытовых целях. Об этом 11 июля сообщил губернатор области Роман Старовойт.
«Если у вас есть дома беспилотный летательный аппарат, учитывая текущую ситуацию, мы настоятельно рекомендуем не использовать их сегодня в бытовых целях», — сказал Старовойт (цитата по ТАСС).
По словам главы региона, у силовиков есть технические средства по принудительной посадке дронов и для организации помех в их работе. Это может привести к поломкам, добавил Старовойт.
Губернатор рассказал, что большинство беспилотников, замеченных в небе Курской области, используют физлица. Сообщения о них отрабатывают различные ведомства — за прошлую неделю поступило 83 таких сообщения.
Отказ от использования беспилотников в бытовых целях упростит работу сотрудникам силовых ведомств, объяснил Старовойт.
С начала проведения спецоперации приграничные территории Курской области множество раз подвергались обстрелам со стороны Украины. В конце июля Старовойт сообщал, что возле Курска был сбит украинский беспилотник.