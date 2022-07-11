ООН: Население Земли превысит 8 миллиардов человек уже осенью

Население Земли, которое сейчас составляет около 7,95 миллиарда человек, может превысить 8 миллиардов уже этой осенью. Это притом что, по данным ООН, темпы роста замедляются: в 2020 году этот показатель стал ниже 1 % в год впервые с 1950 года.



«Согласно прогнозам, к 15 ноября 2022 года население мира достигнет 8 миллиардов человек», — цитирует 11 июля РИА Новости информацию департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.



К 2030 году на Земле, как ожидается, будут жить 8,5 миллиарда людей, к 2050 году — 9,7 миллиарда, а к 2100 году — 10,4 миллиарда.

