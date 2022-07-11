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    Мурманское шоссе парализовало серьёзное ДТП с молоковозом

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    ДТП, собирающее пробку на Мурманском шоссе в направлении Петербурга утром 11 июля, оказалось серьёзным. Понадобилась помощь медиков.

    Напротив посёлка Кокосы молоковоз въехал в «Спринтер», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

    В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что ДТП произошло на 28-м километре трассы Р-21 «Кола» около 8 часов. Столкнулись «Газель» и грузовой молоковоз. Пострадал один человек. Оказалась занята первая полоса, что затруднило движение. По данным «Яндекс.Карт», пробка растянулась почти на 8 километров, «Фонтанка» уже писала о ней.

    За несколько часов до этого на 14-м километре этой же дороги легковая машина врезалась в отбойник. ДТП обошлось без травм.

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