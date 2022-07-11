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    В тумане на «Коле» под Петербургом машина влетела в отбойник

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    В Петербурге на улицах утром 11 июля свободно, почти как в выходной день, — в начале десятого «зелёные» 3 балла. При этом на магистралях, ведущих в город, местами наблюдаются заторы.

    На автодороге «Кола» (Мурманское шоссе) пользователи «Яндекс.Карт» отметили ДТП.

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    Авария на трассе была неподалёку и утром. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 6:20 на 14-м километре Р-21 водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение. Никто не пострадал. Повреждённую машину уже эвакуировали.

    На Московском шоссе (М-10 «Россия») тоже стоит отметка о ДТП. На Рябовском шоссе идут дорожные работы.

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    Дорожное движение в городе и области ночью и утром осложнял туман.

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