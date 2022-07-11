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    Безумец, разогнавшийся на дамбе до 230 км/ч, попал на камеру. Всего за квартал зафиксировано 18 тысяч превышений скорости

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    6 комментариев

    Нарушителей скоростного режима на дамбе в Петербурге будут ловить камеры на 12 участках. Об этом 11 июля сообщает Дирекция Комплекса защитных сооружений.

    Фото: Дирекция КЗС Петербурга
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    Во втором квартале этого года на КЗС было зафиксировано 17 754 случая нарушений скоростного режима. При разрешенной скорости 110 км/ч камеры 17 раз «заметили» «гонщиков», ехавших со скоростью более 200 км/ч. А максимальная зафиксированная скорость движения автомобиля составила 230 км/ч, отмечается в сообщении.

    С 11 июля комплексы контроля скоростного режима в зависимости от оперативной обстановки будут размещаться на следующих участках:

    • 122 км+880 м Невская сторона скоростной автодороги КЗС;
    • 116 км+800 м Невская сторона;
    • 125 км+650 м Невская сторона;
    • 129 км+925 м Невская сторона;
    • 132 км+230 м Финская и Невская стороны;
    • 133 км+830 м Финская и Невская стороны;
    • 124 км+850 м Финская сторона;
    • 118 км+50м Финская сторона;
    • 120 км+650м Финская сторона;
    • 130 км+200м Финская сторона;
    • 137 км+400м Финская сторона;
    • 140 км+100м Финская сторона.

    Ранее Дирекция КЗС показала запись камеры, зафиксировавшей курьёзное ДТП. Машина без водителя на дамбе покатилась задним ходом и устроила массовую свалку. Чудом обошлось без пострадавших.

    Фото: Дирекция КЗС Петербурга

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    Комментарии 6

    BobCat211 Июл 2022 в 09:10
    Видимо все таки притормаживал перед камерой, иначе очень странно, что на прямой ровной дороге только 230 км/ч… уровень среднего европейского седана.
    +0-0
    barrow11 Июл 2022 в 09:04
    Информацию о максимальной зарегистрированной скорости зря опубликовали, сейчас же начнут обновлять рекорды 😁
    +0-0
    Дежурный по объединению11 Июл 2022 в 08:54
    "Безумец, разогнавшийся на дамбе до 230 км/ч, попал на камеру." - дайте угадаю - безумец был на таз2106.
    +0-0
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