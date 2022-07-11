Безумец, разогнавшийся на дамбе до 230 км/ч, попал на камеру. Всего за квартал зафиксировано 18 тысяч превышений скорости

Нарушителей скоростного режима на дамбе в Петербурге будут ловить камеры на 12 участках. Об этом 11 июля сообщает Дирекция Комплекса защитных сооружений.
Во втором квартале этого года на КЗС было зафиксировано
С 11 июля комплексы контроля скоростного режима в зависимости от оперативной обстановки будут размещаться на следующих участках:
- 122 км+880 м Невская сторона скоростной автодороги КЗС;
- 116 км+800 м Невская сторона;
- 125 км+650 м Невская сторона;
- 129 км+925 м Невская сторона;
- 132 км+230 м Финская и Невская стороны;
- 133 км+830 м Финская и Невская стороны;
- 124 км+850 м Финская сторона;
- 118 км+50м Финская сторона;
- 120 км+650м Финская сторона;
- 130 км+200м Финская сторона;
- 137 км+400м Финская сторона;
- 140 км+100м Финская сторона.
Ранее Дирекция КЗС показала запись камеры, зафиксировавшей курьёзное ДТП. Машина без водителя на дамбе покатилась задним ходом и устроила массовую свалку. Чудом обошлось без пострадавших.