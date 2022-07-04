Дирекция КЗС показала, как беспечность одного водителя может устроить массовую свалку на дамбе Петербурга

Дирекция комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений напоминает водителям о необходимости соблюдения ПДД и о том, к чему может привести их игнорирование и беспечность. Курьезный случай, произошедший на дамбе в конце июня, запечатлели камеры видеонаблюдения.

Попавшая на видео авария произошла у тоннеля петербургской дамбы 26 июня, рассказали 4 июля в телеграм-канале Дирекции КЗС. Водитель белого микроавтобуса остановился в неположенном месте и вышел из машины, по всей видимости, не поставив ее на ручной тормоз. В итоге автомобиль начал неконтролируемо катиться назад, выехал на магистраль и столкнулся с несколькими легковыми машинами. Пока микроавтобус катился через все полосы, несколько водителей успели затормозить и увернуться от столкновения. На записи видно, как незадачливый автомобилист, заметив, что вытворяет его машина, бежит к ней через дорогу и пытается остановить ее вручную. Чудо, что такая авария на магистрали обошлась лишь побитым «железом».