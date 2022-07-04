    Пробки

    3/10

    usd53.77eur56.36
    ТЕМА ДНЯ

    Россия открывает границу

    В армию поневолеКак получить шенгенЧто изменится с 1-го июляОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Дирекция КЗС показала, как беспечность одного водителя может устроить массовую свалку на дамбе Петербурга

    2861
    обсудить

    Дирекция комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений напоминает водителям о необходимости соблюдения ПДД и о том, к чему может привести их игнорирование и беспечность. Курьезный случай, произошедший на дамбе в конце июня, запечатлели камеры видеонаблюдения.

    Дирекция КЗС Петербурга

    Попавшая на видео авария произошла у тоннеля петербургской дамбы 26 июня, рассказали 4 июля в телеграм-канале Дирекции КЗС. Водитель белого микроавтобуса остановился в неположенном месте и вышел из машины, по всей видимости, не поставив ее на ручной тормоз. В итоге автомобиль начал неконтролируемо катиться назад, выехал на магистраль и столкнулся с несколькими легковыми машинами. Пока микроавтобус катился через все полосы, несколько водителей успели затормозить и увернуться от столкновения. На записи видно, как незадачливый автомобилист, заметив, что вытворяет его машина, бежит к ней через дорогу и пытается остановить ее вручную. Чудо, что такая авария на магистрали обошлась лишь побитым «железом».

    В Дирекции напоминают, что в тоннеле КЗС запрещена любая остановка и стоянка автомобиля за исключением случаев поломки. Если машина сломалась или попала в ДТП в тоннеле, нужно связаться с диспетчерской службой АДТ по одному из переговорных устройств, расположенных на стене. Людям по возможности следует покинуть автомобиль и проезжую часть и дожидаться помощи на технологическом тротуаре.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Комментарии
    0

    Новости компаний

    close
    close