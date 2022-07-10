«Вот вам и дождь животворящий». Петербуржцы выносят из лесов корзинки с лисичками

Первыми урожаями грибов хвастаются любители тихой охоты в социальных сетях. В лесах под Петербургом пошли лисички.
Отчеты с грибами выкладывают из Гатчинского, Всеволожского и Лужского районов Ленобласти.
«Вот вам и дождь животворящий, десяток лисичек и букетик тысячелистника», — пишет Наталья.
Добычу в своём телеграм-канале продемонстрировал и главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
«Грибов (в нашем районе) нет. Но погода тут ни при чем. Проверял сегодня в разных лесах. Быстро понял, что грибов нет и решил пройти по грибницам лисичек. Результат виден на фото. Все только повылезали после ночи, маленькие такие. Эх, завтра бы пройти, и вместо ведра было бы три. Но завтра на работу», — написал он.