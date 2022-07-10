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    «Вот вам и дождь животворящий». Петербуржцы выносят из лесов корзинки с лисичками

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    Первыми урожаями грибов хвастаются любители тихой охоты в социальных сетях. В лесах под Петербургом пошли лисички.

    Отчеты с грибами выкладывают из Гатчинского, Всеволожского и Лужского районов Ленобласти.

    «Вот вам и дождь животворящий, десяток лисичек и букетик тысячелистника», — пишет Наталья.

    Добычу в своём телеграм-канале продемонстрировал и главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    «Грибов (в нашем районе) нет. Но погода тут ни при чем. Проверял сегодня в разных лесах. Быстро понял, что грибов нет и решил пройти по грибницам лисичек. Результат виден на фото. Все только повылезали после ночи, маленькие такие. Эх, завтра бы пройти, и вместо ведра было бы три. Но завтра на работу», — написал он.

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