«Вот вам и дождь животворящий». Петербуржцы выносят из лесов корзинки с лисичками

Добычу в своём телеграм-канале продемонстрировал и главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



«Грибов (в нашем районе) нет. Но погода тут ни при чем. Проверял сегодня в разных лесах. Быстро понял, что грибов нет и решил пройти по грибницам лисичек. Результат виден на фото. Все только повылезали после ночи, маленькие такие. Эх, завтра бы пройти, и вместо ведра было бы три. Но завтра на работу», — написал он.