Politico: Во Франции готовят очередь на случай прекращения поставок российского газа

Вероятность того, что Россия полностью прекратит поставки газа в Европу, велика. Правительство Франции готовит список компаний, которые смогут получить приоритетную защиту на случай перебоев. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, сообщает Politico.



Глава французского Минфина отметил, что правительство также готовит планы по снижению нагрузки. «Это означает очень специфический взгляд на каждую компанию, на каждую сферу занятости; какие компании должны сократить потребление энергии, а какие нет», — подчеркнул Брюно Ле Мэр.