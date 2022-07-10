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    Санкции и контрсанкции

    Politico: Во Франции готовят очередь на случай прекращения поставок российского газа

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    6 комментариев

    Вероятность того, что Россия полностью прекратит поставки газа в Европу, велика. Правительство Франции готовит список компаний, которые смогут получить приоритетную защиту на случай перебоев. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, сообщает Politico.

    Глава французского Минфина отметил, что правительство также готовит планы по снижению нагрузки. «Это означает очень специфический взгляд на каждую компанию, на каждую сферу занятости; какие компании должны сократить потребление энергии, а какие нет», — подчеркнул Брюно Ле Мэр.

    При этом из компаний, которые получат защиту, была названа одна: это крупный производитель стройматериалов Saint-Gobain.

    Напомним, что подача газа по «Северному потоку» была сокращена до 40 процентов от номинальной мощности трубы.

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    Комментарии 6

    27448804510 Июл 2022 в 19:55
    Что мешает просто санкции снять и дать письменную гарантию, что санкции никогда больше не будут выводиться?
    +0-0
    Piter Russo10 Июл 2022 в 19:06
    Отморожу уши на зло Путину.. вот ж счастье)
    +1-0
    27581205210 Июл 2022 в 19:06
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ш.е н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .г.о.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.о.з.н.а.н.и.е, т.а.к к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то с.и.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о..га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.н.е.е Х.р.а.ни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
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