«Предотвратили попытку домогательства». В ЦПКиО имени Кирова рассказали о нападении на петербурженку

Петербурженка вышла на пробежку по тропинкам Елагина острова, когда на неё напал мужчина с похотливым интересом. Охранники вовремя остановили агрессора.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ЦПКиО имени Кирова 10 июля, охрана отреагировала на крики, сотрудники поспешили на помощь.
«Изнасилования не произошло. Девушка была утром на пробежке. Услышав крики, сотрудники охраны парка предотвратили попытку домогательства и передали нарушителя органам правопорядка», — уточнили в парке, добавив, что служба охраны круглосуточно патрулирует всю территорию.
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