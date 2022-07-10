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    «Предотвратили попытку домогательства». В ЦПКиО имени Кирова рассказали о нападении на петербурженку

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    11 комментариев

    Петербурженка вышла на пробежку по тропинкам Елагина острова, когда на неё напал мужчина с похотливым интересом. Охранники вовремя остановили агрессора.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ЦПКиО имени Кирова 10 июля, охрана отреагировала на крики, сотрудники поспешили на помощь.

    «Изнасилования не произошло. Девушка была утром на пробежке. Услышав крики, сотрудники охраны парка предотвратили попытку домогательства и передали нарушителя органам правопорядка», — уточнили в парке, добавив, что служба охраны круглосуточно патрулирует всю территорию.

    35-летнего приезжего из Узбекистана задержали накануне. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

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    Комментарии 11

    07A10 Июл 2022 в 16:49
    Услышав крики земляки привычно ломанулись прочь, опять преступника задержали бородатые охранники.
    +0-0
    27581205210 Июл 2022 в 16:24
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ш.е н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .г.о.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.о.з.н.а.н.и.е, т.а.к к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то с.и.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.н.е.е Х..р.а.ни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
    +0-0
    LiChaBaTa10 Июл 2022 в 16:23
    Сколько этих уродов по городу. Пора патрулирование дружинников возрождать по полной.
    +0-0
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