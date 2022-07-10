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    Движение поездов по фиолетовой ветке восстановлено

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    Движение поездов по Фрунзенско-Приморской линиии метро восстановлено. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале петербургской подземки 10 июля.

    Сбой был вызван поломкой состава. С 11 утра поезда ходили от «Шушар» до «Чкаловской», затем до «Крестовского острова».

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