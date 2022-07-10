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    На фиолетовой ветке сбой. Поезда ходят от «Шушар» до «Чкаловской»

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    Сбой произошёл на фиолетовой ветке метро в Петербурге. Поезда следуют от станции «Шушары» до «Чкаловской». Об этом сообщает официальный телеграм-канал подземки 10 июля.

    «Причина ограничения движения по линии 5 — неисправность состава. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

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