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    Несоразмерная цена. Кипрские отели теряют доходы без российских туристов

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    21 комментарий

    Кипрские отели теряют большую часть доходов из-за того, что российские туристы не могут приехать на остров в связи с ограничениями, введенными в отношении России с началом боевых действий на Украине. Об этом газете L'espresso рассказал президент Союза отельеров Лимассола Харис Теохарус.

    Он отметил, что потенциальные туристы, которые не могут попасть в страну, отправятся в соседнюю Турцию, которая почти 50 лет занимает северную часть Кипра.

    «Мы солидарны с Украиной, но наш маленький остров платит несоразмерную цену по сравнению с другими европейскими странами», — считает Теохарус.

    До прекращения авиасообщения между двумя странами российские туристы были вторыми после британцев по численности на острове и первыми — по готовности к тратам. На Кипре закрываются юридические и бухгалтерские конторы, работавшие преимущественно с россиянами. 25% иностранных инвестиций в страну приходятся на Россию. По данным местного правительства, из-за отсутствия россиян республика может потерять более 600 миллионов евро.

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    Комментарии 20

    фру10 Июл 2022 в 12:49
    Была в командировке несколько раз. За свои деньги лететь бы не стала. Скучно, скудно, смотреть нечего.
    +0-0
    angel of death10 Июл 2022 в 12:32
    помимо россиян, Кипр посещает ещё остальной мир, в котором больше 7.3 млрд. чел. без россиян =Р
    так что хватит писать туфту.
    +0-0
    25267490110 Июл 2022 в 12:31
    Только России санкции полезны:растёт благогсостояние, открываются новые заводы, создаются автомашины мирового уровня, безработица падает!
    +0-0
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