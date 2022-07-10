Несоразмерная цена. Кипрские отели теряют доходы без российских туристов

Кипрские отели теряют большую часть доходов из-за того, что российские туристы не могут приехать на остров в связи с ограничениями, введенными в отношении России с началом боевых действий на Украине. Об этом газете L'espresso рассказал президент Союза отельеров Лимассола Харис Теохарус.



Он отметил, что потенциальные туристы, которые не могут попасть в страну, отправятся в соседнюю Турцию, которая почти 50 лет занимает северную часть Кипра.