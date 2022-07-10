Несоразмерная цена. Кипрские отели теряют доходы без российских туристов

Кипрские отели теряют большую часть доходов из-за того, что российские туристы не могут приехать на остров в связи с ограничениями, введенными в отношении России с началом боевых действий на Украине. Об этом газете L'espresso рассказал президент Союза отельеров Лимассола Харис Теохарус.
Он отметил, что потенциальные туристы, которые не могут попасть в страну, отправятся в соседнюю Турцию, которая почти 50 лет занимает северную часть Кипра.
«Мы солидарны с Украиной, но наш маленький остров платит несоразмерную цену по сравнению с другими европейскими странами», — считает Теохарус.
До прекращения авиасообщения между двумя странами российские туристы были вторыми после британцев по численности на острове и первыми — по готовности к тратам. На Кипре закрываются юридические и бухгалтерские конторы, работавшие преимущественно с россиянами. 25% иностранных инвестиций в страну приходятся на Россию. По данным местного правительства, из-за отсутствия россиян республика может потерять более 600 миллионов евро.