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    Деньги отдали полиции. На Шри-Ланке протестующие нашли миллионы у президента и подожгли дом премьера

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    В доме президента Шри-Ланки протестующие нашли больше 17,8 миллиона рупий. Средства были переданы полиции. Об этом 10 июля сообщает РИА Новости.

    Отмечается, что в долларовом эквиваленте находка составляет около 49 тысяч. Деньги протестующие отдали начальнику районного полицейского участка.

    Кроме того, в ходе акций протеста был подожжен дом премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викремесингхе. По делу о поджоге были задержаны три человека — все жители разных городов. Собственность премьера сильно пострадала в ходе беспорядков. Полностью уничтожено содержимое нескольких комнат.

    Протесты на Шри-Ланке начались после наступления тяжелого экономического кризиса. Страна оказалась под ударом из-за пандемии коронавируса и резкого падения туристического потока. В результате на Шри-Ланке не хватает продовольствия, медикаментов и газа. Из-за нехватки топлива многие районы сталкиваются с перебоями электроэнергии.

    Внешний долг государства в данный момент оценивается в 51 млрд долларов. В ближайшее время в стране должны появиться новый президент, премьер-министр и правительство.

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