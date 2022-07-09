Клаудиньо заявил, что не собирается уходить из «Зенита», но при одном условии

Бразилец Клаудиньо не планирует приостанавливать свой контракт с «Зенитом», при этом он не исключил своего ухода, если поступит достойное предложение. Об этом он заявил 9 июля каналу «Матч ТВ».



«Мое главное желание – остаться в клубе. У меня есть контракт еще на 4,5 года. Я полностью счастлив в «Зените». Если говорить про какое-то отдаленное будущее, и если появится предложение, которое будет устраивать и меня, и клуб, почему бы его не рассмотреть? Но все мои ближайшие планы связаны с «Зенитом», – сказал он.

