Клаудиньо заявил, что не собирается уходить из «Зенита», но при одном условии

Бразилец Клаудиньо не планирует приостанавливать свой контракт с «Зенитом», при этом он не исключил своего ухода, если поступит достойное предложение. Об этом он заявил 9 июля каналу «Матч ТВ».
«Мое главное желание – остаться в клубе. У меня есть контракт еще на 4,5 года. Я полностью счастлив в «Зените». Если говорить про какое-то отдаленное будущее, и если появится предложение, которое будет устраивать и меня, и клуб, почему бы его не рассмотреть? Но все мои ближайшие планы связаны с «Зенитом», – сказал он.
Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года. В дебютном для себя сезоне он провел 31 матч, забил 10 голов и сделал 8 результативных передач. Болельщики признали полузащитника лучшим игроком команды в минувшем сезоне.
Ранее ФИФА разрешила иностранным тренерам и игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года. Этой опцией уже воспользовались некоторые легионеры из РПЛ, например, польский футболист «Краснодара» Гжегож Крыховяк.