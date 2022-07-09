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    Клаудиньо заявил, что не собирается уходить из «Зенита», но при одном условии

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    3 комментария

    Бразилец Клаудиньо не планирует приостанавливать свой контракт с «Зенитом», при этом он не исключил своего ухода, если поступит достойное предложение. Об этом он заявил 9 июля каналу «Матч ТВ».

    «Мое главное желание – остаться в клубе. У меня есть контракт еще на 4,5 года. Я полностью счастлив в «Зените». Если говорить про какое-то отдаленное будущее, и если появится предложение, которое будет устраивать и меня, и клуб, почему бы его не рассмотреть? Но все мои ближайшие планы связаны с «Зенитом», – сказал он.

    Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года. В дебютном для себя сезоне он провел 31 матч, забил 10 голов и сделал 8 результативных передач. Болельщики признали полузащитника лучшим игроком команды в минувшем сезоне.

    Ранее ФИФА разрешила иностранным тренерам и игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года. Этой опцией уже воспользовались некоторые легионеры из РПЛ, например, польский футболист «Краснодара» Гжегож Крыховяк.

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    Комментарии 3

    NSИ09 Июл 2022 в 23:36
    красава, Клауд)))))))))))
    +0-0
    27580427909 Июл 2022 в 23:34
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ш.е н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .г.о.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.о.з.н.а.н.и.е, т.а.к к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то с.и.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л..ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.н.е.е Х.р.а.ни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
    +0-0
    Свободу Лёхе!09 Июл 2022 в 23:32
    Полностью согласен с болельщиками, что Клаудиньо - лучший! )
    +0-0
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