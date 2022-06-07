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    «Зенит» назвал лучшего игрока сезона. Посмотрите, как он забивал и превращал стадионы в карнавал

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    Болельщики признали бразильца Клаудиньо лучшим футболистом «Зенита» в сезоне-2021/22. Об этом 7 июня сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

    По итогам голосования полузащитник набрал 35,66% голосов, опередив Данила Кругового (18,78%) и Артёма Дзюбу (9,77%).

    Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года. В дебютном для себя сезоне он провел 31 матч, забил 10 голов и сделал 8 результативных передач. Бразилец помог петербургской команде завоевать четвертый подряд чемпионский титул.

    «Это очень важное для меня достижение. Это первый титул в другой стране в моей карьере в первый же год, как я уехал из Бразилии», — делился эмоциями полузащитник.

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