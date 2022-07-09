«Быстро съедят». Семак рассказал, что будет, если «Зенит» остановится в развитии

«Зениту» нужно продолжать работать, чтобы занимать высокие места. Об этом 9 июля заявил главный тренер команды Сергей Семак на пресс-конференции после победы над «Спартаком» в Суперкубке (4:0).



«Наше дело – не говорить, а работать. И если мы будем заслуживать того места, на котором мы находились в прошлом сезоне, значит будем на нем. А если не будем дотягивать по каким-либо причинам, поверьте, нас там не будет. Если мы остановимся в своем развитии, нас быстро все съедят, здесь уже ничего не спасет: ни состав, ни мастерство. Надо работать», – уверен Семак (цитата по «Матч ТВ»).

