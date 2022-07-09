«Быстро съедят». Семак рассказал, что будет, если «Зенит» остановится в развитии

«Зениту» нужно продолжать работать, чтобы занимать высокие места. Об этом 9 июля заявил главный тренер команды Сергей Семак на пресс-конференции после победы над «Спартаком» в Суперкубке (4:0).
«Наше дело – не говорить, а работать. И если мы будем заслуживать того места, на котором мы находились в прошлом сезоне, значит будем на нем. А если не будем дотягивать по каким-либо причинам, поверьте, нас там не будет. Если мы остановимся в своем развитии, нас быстро все съедят, здесь уже ничего не спасет: ни состав, ни мастерство. Надо работать», – уверен Семак (цитата по «Матч ТВ»).
Говоря о встрече со «Спартаком», главный тренер назвал игру боевой. При этом, по мнению специалиста, многие вопросы были сняты уже после перерыва, когда Вендел забил третий мяч.
«Счет немножко не отражает соотношение сил. На победу-то мы наиграли, а вот по разгрому мне нужно посмотреть и понять, насколько этот результат заслуженный», – добавил Семак.
Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» прошла на «Газпром Арене» 9 июля. Игра завершилась победой петербургского клуба со счетом 4:0. Отличились Иван Сергеев (29 минута), Малком (34), Вендел (46) и Кассьерра (90). О том, как сине-бело-голубые завоевали седьмой Суперкубок в своей истории, читайте в головокружительном репортаже «Фонтанки».