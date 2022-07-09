«Макдоналдс» пропал с карт «Яндекса». Теперь только «Вкусно – и точка»

Российские рестораны сети «Макдоналдс» больше не отображаются на «Яндекс. Картах». Если ввести в поиске по карте название американского бренда, то отображаются только «Вкусно – и точка», обратила внимание «Фонтанка» 9 июля.
При этом заведения франшизы «Макдоналдса», которые работают в Петербурге на железнодорожных вокзалах и в аэропорту Пулково, на карте не отображается вовсе.
На картах Google Maps можно отдельно найти и оставшиеся «Макдоналдсы», и «Вкусно – и точка».
Первые 12 ресторанов «Вкусно – и точка» открылись в Петербурге 22 июня. Всего в городе у сети-преемницы «Макдоналдса» 78 точек. Их все планируют открыть до конца июля, рассказал в интервью «Фонтанке» директор по производству в Северо-Западном регионе Алексей Егоров. В ближайшие годы «Вкусно — и точка» хочет расширить сеть с сегодняшних 850 до 1000 ресторанов.