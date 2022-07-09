Мужчина попал под поезд между Удельной и Ланской. С отрезанной ногой его увезли в реанимацию

Тяжёлую травму получил пешеход на железной дороге на севере Петербурга вечером 9 июля. Он не успел проскочить перед выборгской электричкой.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Северо-Западу, ЧП произошло между станциями Удельная и Ланская. По предварительным данным, под электропоезд попал 36-летний мужчина, перебегавший пути в неположенном месте.

В ОЖД уточнили, что из графика примерно на 15 минут выбились три пригородных поезда и «Ласточка».



Пассажиры выборгской электрички, на пути которой оказался человек, рассказали, что состав простоял на месте около сорока минут. Другие поезда пустили в обход, по «встречке», что вынудило ждавших их спешно перебегать через пути на противоположную платформу, пишет портал «Мегаполис».

