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    Мужчина попал под поезд между Удельной и Ланской. С отрезанной ногой его увезли в реанимацию

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    Тяжёлую травму получил пешеход на железной дороге на севере Петербурга вечером 9 июля. Он не успел проскочить перед выборгской электричкой.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Северо-Западу, ЧП произошло между станциями Удельная и Ланская. По предварительным данным, под электропоезд попал 36-летний мужчина, перебегавший пути в неположенном месте.

    Пострадавшего увезли в реанимацию, ему отрезало ногу. Обстоятельства случившегося выясняют транспортные полицейские.

    В ОЖД уточнили, что из графика примерно на 15 минут выбились три пригородных поезда и «Ласточка».

    Пассажиры выборгской электрички, на пути которой оказался человек, рассказали, что состав простоял на месте около сорока минут. Другие поезда пустили в обход, по «встречке», что вынудило ждавших их спешно перебегать через пути на противоположную платформу, пишет портал «Мегаполис».

    Прогулки по путям и переход железной дороги через шпалы в ОЖД называют самыми частыми причинами несчастных случаев. По итогам первого полугодия под колёсами поездов пострадали почти сто человек, 65 из них не выжили.

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