Почти 100 человек попали под поезда на ОЖД. Больше половины из них не выжили

Без малого сто человек получили травмы на Октябрьской железной дороге за первое полугодие 2022 года, для большинства они оказались летальными.



Как сообщили в пресс-службе ОЖД 7 июля, с января по июнь под колёсами поездов пострадали 98 человек, для 65 из них прогулка по шпалам закончилась смертью. Семеро пострадавших — дети и подростки. Из них выжили только двое.

Чаще всего несчастные случаи происходят из-за того, что люди ходят по железнодорожным путям или перебегают их в неположенном месте. Так, за полгода полицейские провели 520 рейдов и поймали более 440 человек, поленившихся дойти до перехода.