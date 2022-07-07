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    Почти 100 человек попали под поезда на ОЖД. Больше половины из них не выжили

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    Без малого сто человек получили травмы на Октябрьской железной дороге за первое полугодие 2022 года, для большинства они оказались летальными.

    Как сообщили в пресс-службе ОЖД 7 июля, с января по июнь под колёсами поездов пострадали 98 человек, для 65 из них прогулка по шпалам закончилась смертью. Семеро пострадавших — дети и подростки. Из них выжили только двое.

    Чаще всего несчастные случаи происходят из-за того, что люди ходят по железнодорожным путям или перебегают их в неположенном месте. Так, за полгода полицейские провели 520 рейдов и поймали более 440 человек, поленившихся дойти до перехода.

    Первое полугодие прошлого года выдалось менее богатым на травмы. С января по июня 2021 года под колёсами поездов пострадали 77, пятьдесят из них погибли.

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