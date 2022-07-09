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    Битва за Суперкубок. «Зенит» и «Спартак» начали на «Газпром Арене»

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    Зрители матча за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» практически заполнили трибуны за несколько минут до начала встречи на «Газпром Арене». Игра проходит 9 июля в Санкт-Петербурге, стартовый свисток уже прозвучал.

    Перед матчем выступила певица МакSим с песней «Знаешь ли ты». Гимн России исполнял солист Мариинского театра Василий Герелло.

    Отметим, что на матче отсутствует привычный гостевой сектор. Билеты между фанатами двух команд распределялись поровну. Из-за этого отдельные сектора «Газпром Арены» окрасились в красно-белые цвета. Кроме того, на территории стадиона работает официальный магазин «Спартака».

    А вот так будут смотреть игру зрители на фанатской трибуне сине-бело-голубых. Поклонники «Зенита» уже разогрелись и готовы шуметь.

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    Федор Погорелов / «Фонтанка.ру»

    Напомним, что в матче за Суперкубок принимают участие действующие победители чемпионата России («Зенит») и Кубка России («Спартак»). Со стартовым составом петербургского клуба можно ознакомиться здесь.

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