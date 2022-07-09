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    «Зенит» назвал состав на матч за Суперкубок против «Спартака»

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    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак определился со стартовым составом на матч за Суперкубок против московского «Спартака». Игра пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

    Фото: ФК «Зенит» / Telegram
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    «Зенит» появится на поле в следующем составе: Даниил Одоевский, Дуглас Сантос (капитан команды), Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Клаудиньо, Малком, Иван Сергеев.

    Запасные игроки: Михаил Кержаков, Давид Бязров, Данил Круговой, Арсен Адамов, Деян Ловрен, Родригао, Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой, Кирилл Кравцов, Матео Кассьерра.

    Команды уже прибыли на стадион. Матч начнется в 19:00. Крыша на арене будет закрыта из-за непогоды.

    Напомним, что в матче за Суперкубок принимают участие действующие победители чемпионата («Зенит») и Кубка России («Спартак»).

    Фото: ФК «Зенит» / Telegram

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