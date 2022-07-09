РФС: Все билеты на матч «Зенит» — «Спартак» проданы

Болельщики скупили все билеты на матч Суперкубка России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе РФС.



Там рассказали, что все доходы от этой игры будут направлены на гуманитарные цели, в том числе — в помощь детям-беженцам и в поддержку фонда Константина Хабенского. А все приглашенные музыканты выступят на стадионе безвозмездно.



Около трех часов назад пресс-служба «Зенита» сообщала, что остатки билетов еще есть в кассах, но купить их можно только по паспорту с постоянной регистрацией в Петербурге или Ленобласти.

