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    РФС: Все билеты на матч «Зенит» — «Спартак» проданы

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    Болельщики скупили все билеты на матч Суперкубка России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе РФС.

    Там рассказали, что все доходы от этой игры будут направлены на гуманитарные цели, в том числе — в помощь детям-беженцам и в поддержку фонда Константина Хабенского. А все приглашенные музыканты выступят на стадионе безвозмездно.

    Около трех часов назад пресс-служба «Зенита» сообщала, что остатки билетов еще есть в кассах, но купить их можно только по паспорту с постоянной регистрацией в Петербурге или Ленобласти.

    Матч за Суперкубок пройдет 9 июля, начало — в 19:00. Зрителей начнут пускать на «Газпром Арену» в 16:00.

    Напомним, что с 16:00 до 21:00 будет закрыта на вход и выход станция метро «Зенит», пассажирам рекомендуют пользоваться станциями «Крестовский остров» или «Беговая». Кроме того, в объезд пустят автобусы.

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