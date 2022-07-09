Администратор лил слёзы в магазине на Ржевке. Виноват скупердяй со строительным феном

Строительный магазин в Красногвардейском районе Петербурга подвергся нападению посетителя. С баллончиком он пришёл за ножом и техническим феном.
Как сообщает вневедомственная охрана по Петербургу и Ленобласти 9 июля, тревожную кнопку в магазине на проспекте Наставников нажали накануне около четырёх часов дня. Помощь потребовалась в строймаркете, откуда порывался уйти с товаром неплатёжеспособный покупатель.
Из ассортимента он присмотрел фен, батарейки и нож, на кассе вместе банковской карты достал газовый баллончик. Под его струю попал администратор магазина, требовавший вернуть товар на сумму
Наряд вневедомственной охраны задержал несостоявшегося похитителя и доставил его для разбирательства в