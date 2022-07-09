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    Администратор лил слёзы в магазине на Ржевке. Виноват скупердяй со строительным феном

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    Строительный магазин в Красногвардейском районе Петербурга подвергся нападению посетителя. С баллончиком он пришёл за ножом и техническим феном.

    Как сообщает вневедомственная охрана по Петербургу и Ленобласти 9 июля, тревожную кнопку в магазине на проспекте Наставников нажали накануне около четырёх часов дня. Помощь потребовалась в строймаркете, откуда порывался уйти с товаром неплатёжеспособный покупатель.

    Из ассортимента он присмотрел фен, батарейки и нож, на кассе вместе банковской карты достал газовый баллончик. Под его струю попал администратор магазина, требовавший вернуть товар на сумму 2 тысячи 200 рублей на полки.

    Наряд вневедомственной охраны задержал несостоявшегося похитителя и доставил его для разбирательства в 13-й отдел полиции.

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