Поторопитесь. Билеты на «Зенит» — «Спартак» еще остались (в кассах и не для всех)

Болельщики «Зенита» еще могут успеть приобрести билеты на игру со «Спартаком» в Петербурге, но есть два условия. До игры остается всего несколько часов.



«В кассах «Газпром Арены» доступна ограниченная партия билетов на матч. Продажа билетов на трибуну D будет осуществляться при предъявлении паспорта с постоянной регистрацией в Петербурге или Ленинградской области. Стоимость одного билета — 1 650 рублей », — заявили в пресс-службе сине-бело-голубых.

