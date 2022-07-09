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    Поторопитесь. Билеты на «Зенит» — «Спартак» еще остались (в кассах и не для всех)

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    Болельщики «Зенита» еще могут успеть приобрести билеты на игру со «Спартаком» в Петербурге, но есть два условия. До игры остается всего несколько часов.

    «В кассах «Газпром Арены» доступна ограниченная партия билетов на матч. Продажа билетов на трибуну D будет осуществляться при предъявлении паспорта с постоянной регистрацией в Петербурге или Ленинградской области. Стоимость одного билета — 1 650 рублей», — заявили в пресс-службе сине-бело-голубых.

    Кроме того, судя по данным сайта, где продают билеты на игру, немного осталось и там.

    Матч за Суперкубок пройдет 9 июля, начало — в 19:00. Зрителей начнут пускать на «Газпром Арену» в 16:00.

    Напомним, что с 16:00 до 21:00 будет закрыта на вход и выход станция метро «Зенит», пассажирам рекомендуют пользоваться станциями «Крестовский остров» или «Беговая». Кроме того, в объезд пустят автобусы.

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