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    Грозы пока не слышно, но то ли еще будет. Чего ждать от петербургской погоды в субботу

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    Дожди и грозы могут прийти в Петербург в ближайшие часы. О непогоде горожан предупреждали как синоптики, так и Смольный.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    По данным Северо-Западного УГМС, днем 9 июля воздух в Северной столице прогреется до +23...+25 градусов. Во второй половине дня ожидаются дожди и грозы, местами ударят ливни.

    Аналогичным прогнозом поделился и специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, погоду сегодня определяет циклон, кружащий над севером Скандинавии.

    Пока что дождей нет, «Яндекс» говорит, что не будет их и в ближайшие два часа. При этом небо уже затянуто тучами, на улице дует холодный ветер.

    Напомним, что 9 июля с 15 до 20 часов в Петербурге будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя и грозы. Водителей просят по возможности отказаться от поездок в связи с высоким риском ДТП. Пешеходам тоже следует быть осторожными.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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