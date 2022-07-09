Грозы пока не слышно, но то ли еще будет. Чего ждать от петербургской погоды в субботу

Дожди и грозы могут прийти в Петербург в ближайшие часы. О непогоде горожан предупреждали как синоптики, так и Смольный.

По данным Северо-Западного УГМС, днем 9 июля воздух в Северной столице прогреется до +23...+25 градусов. Во второй половине дня ожидаются дожди и грозы, местами ударят ливни.



Аналогичным прогнозом поделился и специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, погоду сегодня определяет циклон, кружащий над севером Скандинавии.

