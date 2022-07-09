Грозы пока не слышно, но то ли еще будет. Чего ждать от петербургской погоды в субботу

Дожди и грозы могут прийти в Петербург в ближайшие часы. О непогоде горожан предупреждали как синоптики, так и Смольный.
По данным Северо-Западного УГМС, днем 9 июля воздух в Северной столице прогреется до +23...+25 градусов. Во второй половине дня ожидаются дожди и грозы, местами ударят ливни.
Аналогичным прогнозом поделился и специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, погоду сегодня определяет циклон, кружащий над севером Скандинавии.
Пока что дождей нет, «Яндекс» говорит, что не будет их и в ближайшие два часа. При этом небо уже затянуто тучами, на улице дует холодный ветер.
Напомним, что 9 июля с 15 до 20 часов в Петербурге будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя и грозы. Водителей просят по возможности отказаться от поездок в связи с высоким риском ДТП. Пешеходам тоже следует быть осторожными.