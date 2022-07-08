В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за дождя и грозы

В субботу петербуржцев ждут дожди и грозы. В городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
Потенциально опасное ненастье ожидается завтра с 15 до 20 часов, сообщает 8 июля пресс-служба администрации Петербурга. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок на автомобилях из-за высокого риска аварий.
Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 июля при грозе в городе ожидается порывистый ветер. Воздух прогреется ночью до 14–16 градусов, а днем – до 23–25.