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    В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за дождя и грозы

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    В субботу петербуржцев ждут дожди и грозы. В городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

    Потенциально опасное ненастье ожидается завтра с 15 до 20 часов, сообщает 8 июля пресс-служба администрации Петербурга. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок на автомобилях из-за высокого риска аварий.

    Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 июля при грозе в городе ожидается порывистый ветер. Воздух прогреется ночью до 14–16 градусов, а днем – до 23–25.

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