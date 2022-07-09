Беглов присвоил скверу в Петроградском районе имя Рудольфа Фурманова

Рудольф Фурманов родился в Ленинграде в 1938 году. С детства играл в кино, среди прочего снялся в фильмах «Собака на сене», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», «Бандитский Петербург». В 1962–1964 годах он учился на театроведческом факультете Ленинградского театрального института им. А. Н. Островского.



Театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова Фурманов основал в 1988 году, и не только руководил коллективом, но и сам выходил на сцену. Играл в «Господах Головлевых» по Михаилу Салтыкову-Щедрину, в «Плодах просвещения» по Льву Толстому. В 2010 году основал Российскую национальную актёрскую премию имени Андрея Миронова «Фигаро». Является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.



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