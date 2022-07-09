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    Беглов присвоил скверу в Петроградском районе имя Рудольфа Фурманова

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    10 комментариев

    Безымянному скверу в Петроградском районе Петербурга присвоено имя артиста Рудольфа Фурманова. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщает 9 июля пресс-служба Смольного.

    Сквер Рудольфа Фурманова расположен на пересечении Каменноостровского проспекта и Песочной набережной. Как отмечали в Топонимической комиссии, жизнь и деятельность создателя театра «Русская антреприза» «тесно связана с Петроградским районом».

    Народный артист России Рудольф Давыдович Фурманов ушел из жизни 9 апреля 2021 года. Его похоронили на Большеохтинском кладбище, где покоятся его близкие.

    Рудольф Фурманов родился в Ленинграде в 1938 году. С детства играл в кино, среди прочего снялся в фильмах «Собака на сене», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», «Бандитский Петербург». В 1962–1964 годах он учился на театроведческом факультете Ленинградского театрального института им. А. Н. Островского.

    Театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова Фурманов основал в 1988 году, и не только руководил коллективом, но и сам выходил на сцену. Играл в «Господах Головлевых» по Михаилу Салтыкову-Щедрину, в «Плодах просвещения» по Льву Толстому. В 2010 году основал Российскую национальную актёрскую премию имени Андрея Миронова «Фигаро». Является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.

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    Комментарии 10

    Петрович2809 Июл 2022 в 15:19
    Когда отменит короновирусные ограничения? Или Роспотребнадзор для него не закон?

    В России перестали действовать все ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре. (с)
    +0-0
    виктор эммануил09 Июл 2022 в 15:12
    В Ленинграде-Петербурге приживаются только народные наименования.Вот есть На Петроградской стороне сквер "Под липками" или "Козье болото" и каждый ленинградец без Беглова и карты скажет .где это.
    +0-0
    shestokol09 Июл 2022 в 14:51
    кто дал бЕглову права присваивать названия чему бы то ни было , почему тогда нет сквера Райкина ?
    +0-0
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