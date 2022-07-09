Беглов присвоил скверу в Петроградском районе имя Рудольфа Фурманова

Безымянному скверу в Петроградском районе Петербурга присвоено имя артиста Рудольфа Фурманова. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщает 9 июля пресс-служба Смольного.
Сквер Рудольфа Фурманова расположен на пересечении Каменноостровского проспекта и Песочной набережной. Как отмечали в Топонимической комиссии, жизнь и деятельность создателя театра «Русская антреприза» «тесно связана с Петроградским районом».
Народный артист России Рудольф Давыдович Фурманов ушел из жизни 9 апреля 2021 года. Его похоронили на Большеохтинском кладбище, где покоятся его близкие.