Глава Духовного собрания мусульман РФ: Исламский мир массово поддерживает Россию против тех, кто «творит страшные дела»

Исламский мир массово поддерживает Россию в ее действиях против тех, кто творит «страшные дела», заявил глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов во время праздничной проповеди на площадке в парке Сокольники в центре Москвы по случаю праздника Курбан-Байрам.



«Сегодня наша страна — с мусульманским миром, весь мусульманский мир с нами. Я это говорю зная, потому что буквально неделю, десять дней назад был в Индонезии, где проживают 250 миллионов мусульман, самая большая мусульманская страна, и они тоже, как и другие мусульмане нас поддерживают», — заявил Крганов 9 июля, запись опубликована на YouTube.

