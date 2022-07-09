Глава Духовного собрания мусульман РФ: Исламский мир массово поддерживает Россию против тех, кто «творит страшные дела»

Исламский мир массово поддерживает Россию в ее действиях против тех, кто творит «страшные дела», заявил глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов во время праздничной проповеди на площадке в парке Сокольники в центре Москвы по случаю праздника Курбан-Байрам.
«Сегодня наша страна — с мусульманским миром, весь мусульманский мир с нами. Я это говорю зная, потому что буквально неделю, десять дней назад был в Индонезии, где проживают 250 миллионов мусульман, самая большая мусульманская страна, и они тоже, как и другие мусульмане нас поддерживают», — заявил Крганов 9 июля, запись опубликована на YouTube.
По его словам, действия стран Запада на протяжении всех последних десятилетий, наоборот, были направлены на унижение мусульман разных стран.
«Неужели нам, мусульманам, не обидно за то, что происходит с мусульманским миром, как его позорят, как его унижают? Как можно было в день Курбан-Байрама повесить [президента Ирака] Саддама Хусейна? Как убили потом [лидера Ливии Муаммара] Каддафи? Говорили, что они убивают мусульман, но те, которые пришли якобы наводить порядок, они и убили миллионы мусульман», — сказал муфтий.
Мусульмане массово отмечают Курбан-Байрам по всей России. Только к Соборной мечети Петербурга пришли больше 100 тысяч верующих.