Мусульмане отмечают Курбан-байрам. К Соборной мечети Петербурга пришли больше 100 тысяч верующих

Главный праздник исламского календаря — Курбан-байрам — начали отмечать мусульмане. В Петербурге сотни тысяч человек традиционно собрались у станции метро «Горьковская».
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Утром в субботу, 9 июля, на праздничную молитву к Соборной мечети пришли около 120 тысяч верующих, сообщает региональное Духовное управление мусульман. Их запечатлел корреспондент «Фонтанки». Богослужение провел духовный лидер мусульман Петербурга муфтий шейх Равиль-Хазрат Панчеев, оно продолжалось с 04:15 до 06:00 часов. Участников охраняла полиция.
Всего в городе, по данным управления, в молитве приняли участие до
С поздравлением к мусульманам России обратился президент Владимир Путин. Он пожелал верующим здоровья, успехов, счастья и благоденствия. Глава государства отметил, что мусульманская община активно участвует в жизни страны, уделяет внимание реализации масштабных образовательных, просветительских инициатив, воспитанию подрастающего поколения в уважении к традициям и обычаям предков.