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    Мусульмане отмечают Курбан-байрам. К Соборной мечети Петербурга пришли больше 100 тысяч верующих

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    Главный праздник исламского календаря — Курбан-байрам — начали отмечать мусульмане. В Петербурге сотни тысяч человек традиционно собрались у станции метро «Горьковская».

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Утром в субботу, 9 июля, на праздничную молитву к Соборной мечети пришли около 120 тысяч верующих, сообщает региональное Духовное управление мусульман. Их запечатлел корреспондент «Фонтанки». Богослужение провел духовный лидер мусульман Петербурга муфтий шейх Равиль-Хазрат Панчеев, оно продолжалось с 04:15 до 06:00 часов. Участников охраняла полиция.

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    Всего в городе, по данным управления, в молитве приняли участие до 200 тысяч верующих. Заметить их можно было у Мемориальной мечети им. Жафяр-Хазрат Пончаева в Приморском районе, молельных домов на «Сенной», улице Беринга и в Красном Селе.

    С поздравлением к мусульманам России обратился президент Владимир Путин. Он пожелал верующим здоровья, успехов, счастья и благоденствия. Глава государства отметил, что мусульманская община активно участвует в жизни страны, уделяет внимание реализации масштабных образовательных, просветительских инициатив, воспитанию подрастающего поколения в уважении к традициям и обычаям предков.

    Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) — праздник окончания священного хаджа, отмечаемый после 70 дней с момента окончания праздника Ураза-байрам, в память жертвоприношения пророком Ибрахимом (Авраам). Этот праздник очень широко отмечается во всем исламском мире. Точная дата празднования по григорианскому календарю может разниться в разных странах.

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