Росстат заметил падение цен на продукты в России. Посмотрите, как подешевели овощи

В России годовая инфляция в июне 2022 года замедлилась до 15,9% против 17,1% в мае. Цены на продовольственные товары в месячном выражении снизились на 1,1%, следует из опубликованных 8 июля данных Росстата.

Индекс потребительских цен снизился на 0,35% по сравнению с маем. Июньская дефляция фиксируется в России впервые за всю историю наблюдений (с 1991 года). Стоит также отметить, что в Петербурге цены за месяц снизились на 0,6%, а в Москве выросли на 0,2%.

Во многом показатели снижения цен обусловлены удешевлением плодоовощной продукции. Так, капуста белокочанная подешевела на 31,5%, помидоры — на 28,3%, огурцы — на 19,8%, свекла — на 15,0%, чеснок — на 12,7%, морковь — на 11,7%, бананы — на 11,3%, лук репчатый — на 9,8%, груши — на 8,9%, виноград — на 6,7%, картофель — на 6,1%.



Молоко стерилизованное подешевело на 1,8%, крупа гречневая — на 1,5%, свинина — на 1,4%, мясо кур — на 0,9%, макаронные изделия и соки фруктовые — на 0,8%.

Сильнее всего выросли цены на маргарин — на 3,1%, и шоколадные конфеты — на 2,1%.

