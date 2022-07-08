Роспотребнадзор присоединился к судебному разбирательству с IKEA

Роспотребнадзор к судебному разбирательству с компанией IKEA. Ведомство хочет защитить права и интересы россиян.



«Служба вступила в процесс, поскольку уполномочена давать заключения по делам о возможных нарушениях прав потребителей. Роспотребнадзор намерен использовать весь доступный правовой инструментарий для защиты прав и законных интересов российских граждан», – сообщается 8 июля в телеграм-канале Роспотребнадзора.



Ведомство ссылается на закон «О защите прав потребителей» – в нем говорится, что российские юридические лица, действующие от имени зарубежных брендов, отвечают перед клиентами в качестве изготовителей, импортёров или продавцов.

