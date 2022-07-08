    Пробки

    5/10

    usd63.14eur64.13
    Едем к ним — что нужно знатьСписок запрещённыхКуда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Приключения лисы в Павловском парке: если нет мышей, сойдет и мертвый кот

    1330
    4 комментария

    После новости о мышкующей в Павловском парке Петербурга лисе читатели «Фонтанки» поделились еще историями о встречах с ней. Она наглядно показала отдыхающим, что лисы не только хищники, но еще и падальщики.

    Читатель «Фонтанки»

    Один из читателей наткнулся на зверя в Павловском парке около десяти часов вечера в прошлую субботу. «Лиса несла в зубах дохлого кота и совершенно не боялась людей», — рассказал он 8 июля. Судя по состоянию тушки, умер этот кот задолго до того, как был найден лисой.

    ПоделитьсяПоделиться

    Еще один читатель рассказал в комментариях, что видел эту лисичку там же то ли в конце мая, то ли в начале июня. «Мимо меня по аллее прошла, даже глазом не моргнув. От удивления я успел сфоткать её только 1 раз», — поделился очевидец.

    Похоже, хищница действительно успела привыкнуть к гуляющим по парку людям настолько, что спокойно бегает среди них и охотится прямо перед камерами телефонов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 4

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close
    close