Приключения лисы в Павловском парке: если нет мышей, сойдет и мертвый кот

После новости о мышкующей в Павловском парке Петербурга лисе читатели «Фонтанки» поделились еще историями о встречах с ней. Она наглядно показала отдыхающим, что лисы не только хищники, но еще и падальщики.
Читатель «Фонтанки»
Один из читателей наткнулся на зверя в Павловском парке около десяти часов вечера в прошлую субботу. «Лиса несла в зубах дохлого кота и совершенно не боялась людей», — рассказал он 8 июля. Судя по состоянию тушки, умер этот кот задолго до того, как был найден лисой.
Еще один читатель рассказал в комментариях, что видел эту лисичку там же то ли в конце мая, то ли в начале июня. «Мимо меня по аллее прошла, даже глазом не моргнув. От удивления я успел сфоткать её только 1 раз», — поделился очевидец.
Похоже, хищница действительно успела привыкнуть к гуляющим по парку людям настолько, что спокойно бегает среди них и охотится прямо перед камерами телефонов.