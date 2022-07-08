Градозащитника Кононова отпустили из отдела полиции. Он рассказал, почему там оказался

Бывшего замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Кононова отпустили из отдела полиции № 2. Об этом он 8 июля рассказал «Фонтанке».

«Сказали, что есть некое заявление, по которому заведен КУСП по статье о мошенничестве. Дальше было очень странно, потому что это были сотрудники Центра «Э», которые не расследуют дела по 159-й статье УК РФ», — рассказал Кононов.

В отделении он заявил, что не готов беседовать с правоохранителями до приезда своего адвоката. «А когда приехал адвокат, интерес к беседе пропал у них. Я расписался, что по 51-й статье [Конституции] я имею право ничего не сообщать, и все», — добавил он.



По словам Кононова, в полиции ему объяснили, что к нему нет никаких претензий и правоохранители просто «предоставили комнату для беседы».

