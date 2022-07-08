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    Градозащитника Кононова отпустили из отдела полиции. Он рассказал, почему там оказался

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    Бывшего замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Кононова отпустили из отдела полиции № 2. Об этом он 8 июля рассказал «Фонтанке».

    «Сказали, что есть некое заявление, по которому заведен КУСП по статье о мошенничестве. Дальше было очень странно, потому что это были сотрудники Центра «Э», которые не расследуют дела по 159-й статье УК РФ», — рассказал Кононов.

    В отделении он заявил, что не готов беседовать с правоохранителями до приезда своего адвоката. «А когда приехал адвокат, интерес к беседе пропал у них. Я расписался, что по 51-й статье [Конституции] я имею право ничего не сообщать, и все», — добавил он.

    По словам Кононова, в полиции ему объяснили, что к нему нет никаких претензий и правоохранители просто «предоставили комнату для беседы».

    О задержании Кононова стало известно днем 8 июля.

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