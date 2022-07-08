Быть подкаблучником полезно

В День любви и верности читаем первоисточник правильно. Мир, который в нем описан, принадлежит женщинам с хорошо подвешенным языком.

Каждый год 8 июля в Сети поднимается холивар на тему основоположников праздника Петра и Февронии. Одни шумят: мол, сомнительный пример молодежи подает биография данных персонажей. Другие оскорбляются: отстаньте от православных святых, супостаты. Мы же говорим: надо внимательно читать апокрифы и делать правильные выводы. И прекратить жить иллюзиями.



Итак, по фактам. У обсуждаемой истории есть только один письменный источник — «Повесть о Петре и Февронии Муромских», которую в середине 16-го века сочинил инок Ермолай-Еразм.



Изначально Петр никаким князем не был, а числился младшим братом действующего муромского правителя Павла. У Павла была жена, у жены — сомнительное приключение. К ней по ночам наведывался «на блудное дело» крылатый змей. Причем жена видела, что это чудище заморское. А остальным казалось, что это сам Павел к жене пришел. «Долго продолжалось такое наваждение», но княгине в какой-то момент надоело, и она все рассказала мужу.



Павел, вместо того чтобы пойти и скрутить полюбовника в бараний рог, велел княгине сперва выяснить у змея, в чем его, змеева, смерть. И возвращаться уже с полной информацией. Змей возьми и разболтай, что убить его может только человек по имени Петр. Удачно вышло, что у Павла как раз был младший брат с подходящим именем. Петр зарубил змея, но в процессе забрызгался змеиной кровью. От той крови заболел загадочной болезнью: весь покрылся струпьями и начал натурально умирать.

Павел с женой продолжили жить, как жили, а Петру пришлось искать лекаря. Вот тут-то в отдаленном знахарском поселке и обнаружилась крестьянка Феврония. Она взялась вылечить младшего князя. Но только если он на ней женится. Петр почесал струпья и пообещал (что уже в те темные годы ничего не значило). А про себя решил: пусть сперва вылечит, и разойдемся, как в море ладьи. Феврония дала князю лечебную мазь и велела обработать все язвы, кроме одной. Князь не стал анализировать и сделал, как сказали. То есть уже на этом этапе случился идеальный мэтч с точки зрения интеллектуальных способностей обеих сторон. Почувствовав себя здоровым, Петр тут же встал на крыло и упорол в столицу. Но спустя некоторое время его болячки снова размножились. Пришлось жениться.



Это что касается любви.

А верность супругов автор жития доказывает следующей историей. Когда спустя время князь Павел вдруг умер, руководить Муромом начал Петр. Боярам было все равно, а боярские жены не захотели, чтобы главной была Феврония. Крестьянка, мол, крошки со стола в кулак собирает. Негламурно. Слово за слово, Феврония повернула дело так, что покинет Муром, но только мужа с собой прихватит, словно это чемодан какой. Бояре согласились. Петр тоже спорить не стал, а снова сделал, как сказали. И о чудо: не успела ладья Петра и Февронии отплыть в изгнание, как вельможи перебили друг друга, выясняя, кому теперь быть князем. Природа настолько очистилась, что Петр с умной женой вернулись в Муром и правили до старости.



А старость в те времена, как известно, наступала где-то после тридцати. И супруги разъехались по разным монастырям: Петр поступил в мужской, Феврония, соответственно, в женский. Детей у них не было. Зато умерли в один день. Петр прислал к бывшей (потому что монахам жен не положено) супруге посыльного: мол, я уже, и ты давай. И так три раза подряд. Пришлось Февронии воткнуть иголку в незаконченную вышивку и подстраиваться.

Это матчасть. Теперь выводы.

Первое: крепкий и продолжительный брак случается у женщин умных и профессионально состоявшихся до всякого брака. Если бы Феврония не обладала медицинскими навыками, жениться на ней было бы неинтересно. Второе: быть подкаблучником — полезно для выживания, как физического, так и политического. Третье: даже святым после -дцати лет совместной жизни хочется разбежаться по разным кроватям. А еще лучше — по разным объектам недвижимости. Возможно, только это и позволит сохранить теплые человеческие отношения.



Ну и последнее. Если залетает к тебе по ночам кое-кто через голову законного мужа, то чем затейливее объяснение, тем скорее в него поверят.



Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

