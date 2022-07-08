Мокрые улицы. Водитель «Мерседеса» не рассчитал силы и внезапно дрифтанул в столб на Витебском

Спешка и мокрый асфальт сыграли злую шутку с водителем легкового автомобиля в Московском районе Петербурга. Случайный и неудачный дрифт попал на камеру видеорегистратора одной из проезжавших рядом машин.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением при повороте с Кузнецовской улицы на Витебский проспект, сообщает очевидец 8 июля в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Судя по дате на записи, ДТП произошло в 7 часов утра 7 июля. Разогнавшийся со светофора «Мерседес» понесло боком на повороте, водитель попытался выровнять машину, но ее развернуло в другую сторону и выкинуло с дороги на газон и столб.
Водитель, наворачивавший круги на Исаакиевской площади под дождем утром 5 июля, явно был более умел в дрифте.