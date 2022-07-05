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    Мокрый дрифт на Исаакиевской площади сняли на видео

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    Неизвестный водитель решил показать свое мастерство в центре Петербурга утром 5 июля. Вместо дыма из-под колес он пускал брызги.

    «Фонтанка.ру»

    В пять часов утра на Исаакиевской площади развлекался дрифтер, рассказал «Фонтанке» очевидец. Он нарезал круги вокруг памятника Николаю I по мокрому асфальту и лужам прямо под дождем. Маневры удавались не всегда: пару раз его заносило, один раз закрутило, развернув. Но дрифтер упрямо продолжал будить звуком мотора ближайшие дома.

    В такую рань движение на площади было довольно вялым, но несколько проезжающих мимо машин на записи можно заметить. Благо маневры утреннего дрифтера обошлись без происшествий.

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