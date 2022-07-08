«Потенциалы совершенно несоизмеримы». Песков прокомментировал слова Путина, что «на Украине еще не начинали всерьез»

В Кремле прокомментировали слова президента Владимира Путина о том, что Россия всерьёз пока еще ничего и не начинала на Украине. Об этом глава государства сказал накануне на встрече с лидерами думских фракций.



Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин оперировал заявлениями, которые звучат из западных стран и Киева о том, что Украина будет на поле боя двигаться вплоть до победы.

