«Представьте, у вас лежит 300 миллионов рублей». Кто скупает жилье в Петербурге

На рынке «элитки», в отличие от других сегментов недвижимости, кипит жизнь. Санкции, ограничения и ситуация в экономике стимулировали россиян с деньгами активно вкладывать их в дорогое жилье в Петербурге.
Петербург — один из главных городов, привлекающих основных покупателей элитного жилья, при этом цена квадратного метра в городе гораздо ниже, чем в Сочи, который стал главным центром притяжения подпавших под санкции и иные ограничения или желающих просто оставить средства в России. Об этом на пресс-конференции рассказала директор департамента элитной жилой недвижимости компании Knight Frank St. Petersburg Татьяна Любимова.
Консалтинговая компания измеряет ситуацию на рынке с помощью индекса миллиона долларов. Он показывает, сколько квадратных метров элитного жилья можно купить в разных городах на миллион долларов в зависимости от курса. Исходя из этих данных, самая дорогая «элитка» сейчас, как и год назад, продается в Сочи. По курсу 56,7 рубля за доллар (на 20 июня) там на миллион можно приобрести всего 2
В Москве за ту же сумму можно рассчитывать на
Сочи бьет все рекорды по стоимости. Как отмечает аналитик, в одном из проектов, который сейчас запускают в городе, старт продаж начинается от
«Сочи — главный город, куда уходят все те, кто попал под санкции, у кого нет возможности уехать за рубеж, кто получил какие-то ограничения со стороны Европы. Туда уходит основная часть покупателей, — отметила Любимова. — Аналогичная ситуация в Петербурге. К слову сказать, буквально на этой неделе мы закрыли сделку с человеком из санкционного списка. Покупка была быстрой: мы посмотрели один раз квартиру, через неделю была сделка. То есть людям надо куда-то вкладывать, они понимают, что не хотят жить только в том городе, где находятся (преимущественно это Москва), и выбирают другие локации. Поэтому Петербург сейчас для москвичей становится таким «окном в Европу», куда можно легко добраться, получить всё то, что они привыкли видеть: долгие прогулки по исторической части города, шикарные рестораны <...>. Ну и не стоит забывать про культурную сторону города».
Средняя сумма сделки, по подсчетам компании, по итогам июня выросла на
«Представьте, у вас лежит 300 миллионов рублей»
С присутствием такого тренда в целом согласен генеральный директор агентства «VIPFLAT–Элитные квартиры» Леонид Рысев, только он отмечает, что есть и противоположный тренд, когда владельцы элитной недвижимости по разным причинам срочно ее продают. Пока это примерно одинаковое количество людей, но эти разнонаправленные тренды дают такую «движуху».
По его наблюдениям, примерно
«Покупают абсолютно разные люди. Есть и москвичи, и люди неизвестные, и достаточно публичные политики — может быть, они решили, что им в России сейчас будет проще вкладывать деньги, чем за границей. Рынок очень пестрый сейчас. Продолжается некая суета, которая вызвала сюда абсолютно разных людей», — отмечает Рысев.
Сумма таких сделок действительно далека от 5, 10, 25 млн и начинается где-то от
«Представьте, у вас лежит 300 млн рублей на счету. За год они потеряли или скоро потеряют
Гендиректор агентства недвижимости «Мир квартир» Владислав Ильин считает, что сделок на рынке элитного жилья не стало принципиально больше, просто они стали сложнее.
«Сейчас стало больше трудностей, и для их решения нужны профессионалы, поэтому к нам и обращаются чаще. Да, сложных сделок стало больше. Причем проблемы встречаются на каждом этапе: соединить покупателя и продавца — это полбеды, надо провести сделку, а главное — вытащить деньги потом и перевести их туда, где они нужны. Важно учитывать все риски и понимать, чем это может грозить», — подчеркнул он.
Компании пришлось учиться законным путем обходить все запреты, и сейчас она проводит сделки по петербургским объектам и с резидентами, и с нерезидентами, с иностранцами, включая европейцев и граждан США, и с россиянами.
«У нас, например, был вариант, когда объект находился в России, а покупатель и продавец — нерезиденты. Нашли для них возможность провести деньги в одной из стран Европы. Это было в самом начале, когда ничего нельзя было делать в валюте», — рассказал «Фонтанке» Ильин.
Семейные гнезда и валютные цены
По данным Knight Frank, на первичном рынке основная доля сделок в Петербурге в первом полугодии прошла в диапазонах 20–34 и 50–89 млн рублей. Первый — это семейные покупки на будущее, преимущественно для детей. «У нас был кейс, когда покупатель купил всем своим внукам, а у него их восемь, квартиры», — припомнила Татьяна Любимова. Во второй диапазон попали сделки тех, кто решил улучшить свои жилищные условия и перебирался из старого жилья в новое.
Покупатели с большим бюджетом предпочитают «вторичку» из-за рисков. Во-первых, несмотря на репутацию девелопера, неизвестно, все ли материалы будут доставлены, каким образом, в какие сроки, какого качества и какой в дальнейшем будет себестоимость объекта.
Во-вторых, стартовые цены на первичном рынке местами заоблачные — по 360–400 [тыс. рублей] за метр на этапе котлована. Притом что средняя цена на первичном рынке, по оценке Knight Frank, составляет 566 тыс. рублей за метр (
Интересно, что впервые за последние 10 лет с рынка исчезли покупатели моложе 30 лет. В компании это связывают с тем, что потенциальные покупатели как раз этого возраста пытались уехать за рубеж. Сейчас портрет покупателя элитного жилья немного «состарился»: доля клиентов в возрасте 30–40 лет составляет
Эксперты сомневаются, что на это повлиял массовый отъезд айтишников. Хотя топ-менеджеры из этой сферы покупают и пентхаусы, и элитные квартиры в Петербурге, основная часть снимает жилье и живет скромнее.
Больше их релокация отразилась на рынке офисной недвижимости. Объем арендованных IT-компаниями площадей в общей структуре сделок сократился вдвое. В Московском районе, где исторически размещалось много высокотехнологичных компаний, доля свободных площадей достигла
Также впервые за долгие годы на рынке начали видеть цены в валюте. Собственники выставляли цену в долларовом или «евровом» эквиваленте. Только вот курс упал, а продавцы снижать цены не спешат.
«Мы продаем до сих пор таунхаус, стоимость которого в валюте была 12 тысяч евро. Когда курс упал, всё сохранилось — только по курсу 90 рублей за евро. То есть собственники не хотят расставаться со своими высокими ставками», — добавила Любимова.
Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»