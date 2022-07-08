Автомобиль в Петербурге «пятился» от полицейских с пистолетом. Водитель не хотел открывать для них багажник

Оружие пришлось применить сотрудникам ДПС в центре Петербурга, чтобы остановить мужчину, спешащего разложить наркозакладки.
Иномарка привлекла внимание сотрудников в Адмиралтейском районе из-за того, что водитель постоянно превышал скорость, сообщила 8 июля официальный представитель МВД Ирина Волк.
Останавливаться по требованию полицейских мужчина не спешил, им пришлось применить табельное оружие. Стреляли по колесам.
На видео, которое предоставило МВД, видно, что машина даже пытается сдать задом, чтобы уйти от погони.
Когда сотрудники осмотрели машину, то поняли, почему петербуржец стремился избежать с ними встречи.
«В салоне были обнаружены более ста пакетов с веществом растительного происхождения. Согласно выводам экспертов, изъятое является наркотиком», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков».
Мужчина также привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.