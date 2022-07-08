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    Пенсионер, раскидавший машины во дворе на Стойкости, получил протокол за «пьяную» езду

    1995
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    Полиция подтвердила подозрения жителей, наблюдавших последствия массовой аварии в одном из дворов в Кировском районе Петербурга. Устроивший «свалку» водитель оказался пьян.

    Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_16868054" class="_ io-leave-page" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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    В четверг, 7 июля, в полицию Кировского района поступила информация о ДТП во доре дома 41 по улице Стойкости, сообщает 8 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место сотрудники установили, что пьяный 67-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet, протаранил четыре припаркованные машины.

    Очевидцы рассказывали о пяти автомобилях. Больше всего досталось KIA Sportage — его впечатало задней частью в столб. Еще четыре — микроавтобус Volkswagen с белорусскими номерами, ВАЗ-2115, Mercedes и Haval — пенсионер собрал «паровозиком».

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    В отношении водителя «Шевроле» составили административный протокол по ст. 12.8, ч. 1 (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения). Полиция устанавливает все детали массовой аварии.

    Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_16868054" class="_ io-leave-page" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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