Пенсионер, раскидавший машины во дворе на Стойкости, получил протокол за «пьяную» езду

Полиция подтвердила подозрения жителей, наблюдавших последствия массовой аварии в одном из дворов в Кировском районе Петербурга. Устроивший «свалку» водитель оказался пьян.
В четверг, 7 июля, в полицию Кировского района поступила информация о ДТП во доре дома 41 по улице Стойкости, сообщает 8 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место сотрудники установили, что пьяный 67-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet, протаранил четыре припаркованные машины.
Очевидцы рассказывали о пяти автомобилях. Больше всего досталось KIA Sportage — его впечатало задней частью в столб. Еще четыре — микроавтобус Volkswagen с белорусскими номерами, ВАЗ-2115, Mercedes и Haval — пенсионер собрал «паровозиком».
В отношении водителя «Шевроле» составили административный протокол