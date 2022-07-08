Яркий «Шевроле» искал самого стойкого во дворе Ульянки. Владельцы помятых машин могут встать в очередь

Неприятный сюрприз ждёт автовладельцев, оставивших свои машины у девятиэтажки в Кировском районе Петербурга. Последствия массовой аварии показали в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
Как сообщает автор видео, 7 июля не повезло машинам во дворе на улице Стойкости, 40/1. Они стали непреодолимым препятствием на пути красного «Шевроле Авео», водитель которого, похоже, не мог определиться с направлением.
Результат его заезда впечатляет. «КИА» впечатало в столб. В обратном направлении «уехал» паровоз из трёх машин — его принял на передний бампер белый автомобиль. Судя по виду водителя, он с трудом контролировал не только «Шевроле», но и себя.