Яркий «Шевроле» искал самого стойкого во дворе Ульянки. Владельцы помятых машин могут встать в очередь

Неприятный сюрприз ждёт автовладельцев, оставивших свои машины у девятиэтажки в Кировском районе Петербурга. Последствия массовой аварии показали в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».



Как сообщает автор видео, 7 июля не повезло машинам во дворе на улице Стойкости, 40/1. Они стали непреодолимым препятствием на пути красного «Шевроле Авео», водитель которого, похоже, не мог определиться с направлением.