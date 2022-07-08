IKEA приостановила онлайн-распродажу в России: новости о спецоперации и санкциях за 8 июля

Онлайн-распродажа товаров IKEA началась 5 июля, но за это время компания столкнулась со множеством проблем Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 8 июля.

Путин посоветовал компаниям готовиться к эмбарго на импорт нефти



Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Одним из главных заявлений президента стали слова о том, что российские компании должны быть готовы к введению эмбарго ЕС на импорт нефти.



— Некоторые коллеги уже несколько поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны предпринимать по купированию возможных угроз <…> Да, мы и должны чувствовать себя уверенно, но риски мы должны видеть. Риски сохраняются, — заявил Владимир Путин.

Также президент отметил, что дальнейшее санкционное давление на Россию может привести к ухудшению ситуации на мировом энергорынке. По его словам, Европа пытается заместить российские энергоресурсы, но это приведет к росту цен.

IKEA приостановила онлайн-распродажу в России

5 июля в России должна была начаться большая онлайн-распродажа товаров известного бренда, но утром на сайте был доступен только каталог с информацией о наличии и возможности доставки каждого товара, но не было возможности добавить их в корзину, а к вечеру сайт и вовсе перестал открываться. На следующий день на сайте IKEA появилась форма, заполнив которую, нужно дождаться звонка специалиста и завершить заказ по телефону. Но позже страница с формой для заявки перестала работать. На сайте IKEA появилось сообщение о том, что сейчас «обрабатываются полученные заявки».



Сейчас при входе на сайт появляется сообщение о том, что совершить покупку сейчас не получится — обрабатываются уже принятые заказы. Когда возобновится распродажа, не сообщается.

Товары очень хотят к нам домой, но когда они там будут — неизвестно Скриншот: ikea.com Поделиться Поделиться





Кроме того, в телеграм-канале федерального Роспотребнадзора появилось сообщение о том, что ведомство проверит IKEA на предмет нарушения прав потребителей.

— Согласно закону «О защите прав потребителей», российские юридические лица, действующие от имени зарубежных брендов, несут ответственность перед своими клиентами в качестве изготовителей, импортеров или продавцов, — говорится в телеграм-канале.



Уточняется, что служба «вступила в процесс, поскольку уполномочена давать заключения по делам о возможных нарушениях прав потребителей».

В середине июня IKEA объявила об окончательном уходе из России. С 27 июня в IKEA проходила закрытая распродажа для сотрудников.

В ДНР отменили мораторий на смертную казнь Парламент ДНР принял решение отменить мораторий на исполнение смертных приговоров. В начале июня в ДНР приговорили к смертной казни трех иностранцев, которые принимали участие в военных действиях на стороне Украины. Высшую меру наказания получили британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим. В Великобритании «категорически осудили» приговор и обратились к России. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что обращение было составлено «в исключительно высокомерных и поучительных выражениях».

В конце июня Европейский суд по правам человека потребовал от России обеспечить неисполнение смертного приговора британцам и марокканцу в ДНР. При этом в России действует закон, который позволяет не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 16 марта. «Вкусно — и точка» без картошки фри В некоторых заведениях «Вкусно — и точка» временно не будет картошки фри. — Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри в предприятиях сети <...> Кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России, — сообщили РБК в компании.

По этим же причинам часть заведений «Вкусно — и точка» может убрать картофель по-деревенски. Ожидается, что картофель полностью вернется в меню осенью, когда будет новый урожай. «Вкусно — и точка» появилась на месте заведений «Макдоналдс», объявившем о полном уходе из России в мае.

Канада внесла в санкционные списки патриарха Кирилла Канада внесла в санкционные списки еще 9 россиян и 2 компании. В их числе оказались: патриарх Кирилл;

ведущая программы «Время» Екатерина Андреева;

колумнист Russia Today Петр Акопов;

бывший глава «Яндекса» Тигран Худавердян;

глава Роскомнадзора Юрий Липов;

Роскомнадзор;

агентство REGNUM. Кроме того, Канада включила в санкционный список Первый канал, ВГТРК, RT, Sputnik и ряд других российских СМИ. Также Канада ввела запрет на импорт из России золота и ряда изделий из него. Кандидатам на выборах предложили не использовать запрещенные соцсети

Секретарь Центризбиркома Наталья Бударкина выразила надежду, что кандидаты проявят сознательность и «воздержатся от использования» Facebook и Instagram (деятельность соцсетей запрещена в РФ) в избирательной кампании. Партии «Единая Россия» и КПРФ уже пользуются только российскими платформами, а вот в ЛДПР и «Справедливой России» использовать запрещенные соцсети можно.



Meta (деятельность организации запрещена в РФ) была признана экстремистской организацией в марте, тогда же были запрещены и соцсети корпорации. Мы рассказывали о том, как это решение отразилось на обычных пользователях соцсетей.

