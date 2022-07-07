Интерес есть, спроса нет. На Украине заявили, что не получили ни одной заявки на визы от россиян

В министерстве иностранных дел Украины подвели итоги первой недели после введения визового режима для россиян. Желающих получить официально «добро» на въезд с 1 июля не нашлось.

Как рассказал в эфире канала «Украина 24» министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба 7 июля, с начала месяца в МИД и посольства Украины разных стран граждане России звонили более ста раз с просьбами разъяснить новые правила въезда, но новшествами пока только интересуются.

«Очень показательный момент — за семь дней функционирования визового режима на всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который бы подался на получение украинской визы», — цитирует Кулебу ТАСС.

Киев ввёл визовый режим с 1 июля. Желающих из России готовы принимать с документами в визовых центрах VFS Global. Они есть в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Калининграде и Казани. Заявления будут обрабатывать украинские консульства в третьих странах.