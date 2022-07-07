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    Интерес есть, спроса нет. На Украине заявили, что не получили ни одной заявки на визы от россиян

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    В министерстве иностранных дел Украины подвели итоги первой недели после введения визового режима для россиян. Желающих получить официально «добро» на въезд с 1 июля не нашлось.

    Как рассказал в эфире канала «Украина 24» министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба 7 июля, с начала месяца в МИД и посольства Украины разных стран граждане России звонили более ста раз с просьбами разъяснить новые правила въезда, но новшествами пока только интересуются.

    «Очень показательный момент — за семь дней функционирования визового режима на всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который бы подался на получение украинской визы», — цитирует Кулебу ТАСС.

    Киев ввёл визовый режим с 1 июля. Желающих из России готовы принимать с документами в визовых центрах VFS Global. Они есть в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Калининграде и Казани.

    Заявления будут обрабатывать украинские консульства в третьих странах.

    «На украинскую визу документы не принимаем. Дальше можете не пытаться пройти, талончик вам никто не даст» — это услышала журналист 47news в петербургском представительстве VFS Global 1 июля. Первой, кто пытался получить визу, в этот день она не была.

    «Я хотел, но все ссылки на разные формы и анкеты на сайте украинского посольства в Грузии ведут на ошибку 404. Так что логично, что никто не может обратиться», — поделился своим опытом в социальных сетях блогер Руслан Левиев.

    При этом в МИД Украины подчёркивают, что само наличие визы не является безусловной гарантией въезда в страну. Окончательное решение принимают сотрудники пограничной службы.

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