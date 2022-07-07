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    К «Севкабель Порту» пришвартовалось «Политбюро». У оператора креативного кластера сменился владелец

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    ООО «Управляющая компания «Севкабель Порт» (оператор одноименного креативного кластера на Васильевском острове) сменила собственника и руководство.

    Как следует из данных СПАРК, в конце июня 100 % предприятия стало принадлежать бывшему оператору завода «Севкабель» УК «Политбюро», которая на 99 % принадлежит Сергею Ярмилко. Миноритарий (доля 1 %) Станислав Михайлов занял пост генерального директора. До этого владельцем и руководителем компании был Сергей Панфиленко.

    Первым на смену собственника обратил внимание «Деловой Петербург». По его данным, новому владельцу перешли также обязательства проекта перед инвесторами.

    Сумму сделки стороны не раскрывают. По словам Сергея Панфиленко, он продал бизнес в связи с кризисом на рынке коммерческой недвижимости, так как «решил скорректировать свой инвестиционный портфель». Сергей Ярмилко заявил «Коммерсанту», что «кризис — это лучшее время для консолидации бизнеса в одних руках».

    По данным СПАРК, чистые активы ООО УК «Севкабель Порт» за 2021 год составили 433,6 млн рублей, выручка — 75 млн рублей.

    В прошлом году «Севкабель Порт» анонсировал масштабный проект «Гавань 2.0», в контур которого должен был войти в том числе «Морской вокзал». Для этого планировалось создать совместное предприятие с городскими властями. Но передача инвесторам терминала для нового общественного пространства пока не состоялась.

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