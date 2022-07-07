Уложивший петербурженку на асфальт продавец «ночника» задержан. Пострадавшая приходит в себя в больнице

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 7 июля, полицейских на улицу Шостаковича, где на асфальте выясняли отношения 25-летняя петербурженка и работник магазина, вызвали накануне около половины десятого часа вечера. Сотрудник наряд не дождался, но затеряться в городе ему не удалось.

Работник круглосуточного магазина в Выборгском районе Петербурга объясняет полиции свой подход к решению споров с жителями дома, недовольными ночным шумом. В его перспективе уголовное дело.

В четверг мужчину нашли и задержали. Им оказался приезжий из ближнего зарубежья, ровесник пострадавшей. Её саму госпитализировали.

«Он доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по факту нападения на женщину», — сообщили в ведомстве.

Кульминация конфликта попала на видео. На кадрах видно, как мужчина сидит на девушке, прижимая ее к земле. Он называет её провокаторшей, она же кричит: «Мама, они мне голову разбили! Вызывай полицию!»

Как рассказали родные петербурженки, на асфальте она оказалась после того, как пришла в магазин с жалобой на ночной шум и колокольчики над дверью, которые мешают спать жильцам квартиры, расположенной над продуктовым.