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    В ФСБ рассказали, что вменяют военкому Крыма Лымарю

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    Управление ФСБ по республике Крым и Севастополю подтвердило возбуждение уголовного дела в отношении военного комиссара Крыма Юрия Лымаря. Об этом 7 июля пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

    Следствие считает, что Лымарь за денежное вознаграждение давал незаконные поручения своим подчиненным об освобождении граждан от призыва в армию. Возбуждено уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

    Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

    Днем в четверг информагентства со ссылкой на источники сообщали, что к Юрию Лымарю пришла с обысками военная контрразведка. Утверждалось, что под следствием уже находятся подчиненные военкома — сотрудники военных комиссариатов Джанкоя, Симферополя и Белогорска.

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