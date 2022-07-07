В ФСБ рассказали, что вменяют военкому Крыма Лымарю

Управление ФСБ по республике Крым и Севастополю подтвердило возбуждение уголовного дела в отношении военного комиссара Крыма Юрия Лымаря. Об этом 7 июля пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Следствие считает, что Лымарь за денежное вознаграждение давал незаконные поручения своим подчиненным об освобождении граждан от призыва в армию. Возбуждено уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.
Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.
Днем в четверг информагентства со ссылкой на источники сообщали, что к Юрию Лымарю пришла с обысками военная контрразведка. Утверждалось, что под следствием уже находятся подчиненные военкома — сотрудники военных комиссариатов Джанкоя, Симферополя и Белогорска.