В ФСБ рассказали, что вменяют военкому Крыма Лымарю

Управление ФСБ по республике Крым и Севастополю подтвердило возбуждение уголовного дела в отношении военного комиссара Крыма Юрия Лымаря. Об этом 7 июля пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.



Следствие считает, что Лымарь за денежное вознаграждение давал незаконные поручения своим подчиненным об освобождении граждан от призыва в армию. Возбуждено уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.



Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

