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    У военкома Крыма — обыски. Его подозревают во взятках за «откос» от армии

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    Военная контрразведка пришла с обысками к военному комиссару Крыма Юрию Лымарю. Об этом 7 июля сообщают «Интерфакс» и РИА Новости со ссылкой на источники.

    По данным агентств, мероприятия связаны с подозрением в получении взяток за освобождение от срочной службы. Военком Крыма Лымарь, уточняет РИА, за взятки, предположительно, отдавал указания подчиненным освобождать призывников от срочной службы.

    Под следствием уже находятся подчиненные Лымаря — сотрудники военных комиссариатов Джанкоя, Симферополя и Белогорска. Возбуждены уголовные дела по статьям 290 и 291 УК РФ (дача взятки).

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