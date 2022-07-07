«Начал самостоятельно дышать». В Педиатрическом университете рассказали о состоянии мальчика, едва не утонувшего в Тихвине

Врачи клиники Педиатрического университета перевели на самостоятельное дыхание ребенка, который чуть не утонул в речке города Тихвина в Ленобласти. Об этом 7 июля рассказал главврач медучреждения Виталий Резник.



«Организм откликнулся на проведённые нами реанимационные и другие врачебные манипуляции. Мальчик экстубирован, дышит самостоятельно», — цитирует Резника пресс-служба университета.

