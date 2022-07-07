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    «Начал самостоятельно дышать». В Педиатрическом университете рассказали о состоянии мальчика, едва не утонувшего в Тихвине

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    Врачи клиники Педиатрического университета перевели на самостоятельное дыхание ребенка, который чуть не утонул в речке города Тихвина в Ленобласти. Об этом 7 июля рассказал главврач медучреждения Виталий Резник.

    «Организм откликнулся на проведённые нами реанимационные и другие врачебные манипуляции. Мальчик экстубирован, дышит самостоятельно», — цитирует Резника пресс-служба университета.

    По его словам, медики нацелены на благоприятный исход. Пока что ребенок находится в реанимации, врачи составляют схему дальнейшего лечения с учётом позитивных прогнозов.

    О произошедшем в Тихвине стало известно вечером 6 июля. Одиннадцатилетний мальчик едва не погиб в реке. Его состояние оценивалось как тяжелое. Ребенка решили доставить в Петербург вертолетом санавиации.

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